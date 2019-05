Ginnastica ritmica, weekend di soddisfazioni per le atlete della Rhythmic

Fine settimana pieno di soddisfazioni per la società Rhythmic Ravenna impegnata nelle competizioni Fgi Silver e Uisp di ginnastica ritmica. Ben 7 medaglie sono state conquistate dalle ginnaste della società ravennate confermando il buon andamento della preparazione.

Sale sul gradino più alto del podio Gaia Cutri (individuale silver LD A2), mentre mettono al collo la medaglia d’argento Greta Benelli (individuale silver LD A1), Linda Buscherini, Anna Gregi, Ambra Santi (serie D LD Allieve), Greta Ancarani, Aurora Ferri, Sofia Rossano, Alessandra Savorelli (serie D LD J/S), Sabrina Nfhia (mini prima allieve uisp). Terza posizione invece per Alice Flamigni (individuale silver LD S2) bronzo anche nella serie D silver J/S con le compagne Beatrice Mengucci, Arianna Calistri, Giulia Caravita e Matilde Ravaioli. Questi piazzamenti si vanno a sommare al risultato di tutto rispetto ottenuto al Campionato Nazionale di squadra gold allieve 3 (Campionato Federale svoltosi a Chieti il 28 aprile scorso) da Gaia Cutri, Greta Benelli e Stella Rossetto che le colloca tra le migliori 19 squadre in Italia (su 38 partecipanti). Da ricordare il prossimo importante appuntamento per la società ravennate che, lunedì 13 maggio, ospiterà nella bellissima cornice del Pala de Andrè il saggio di fine stagione a cui parteciperanno tutte le circa 250 iscritte alla società.