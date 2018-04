Ginnastica ritmica, weekend di successi e medaglie a San Marino per l'Edera

Continuano le soddisfazioni e le medaglie per l’Edera Ravenna Ritmica che ha partecipato alla seconda prova regionale Uisp riservata alla 3/4 categoria che si è svolta sabato 14 aprile a San Marino, conquistando ottimi risultati di 5 ori, 1 argento e 6 bronzi. Tutte le ginnaste dell’Edera Ravenna Ritmica ottengono la qualificazione ai Campionati Nazionali che si terranno a Bologna a fine maggio e sono già al lavoro per migliorarsi ancora di più in vista di questa importante fase.

Terza categoria esordienti: bonzo per Giulia Zanni al cerchio, sesta classificata Giulia Zanni al corpo libero

Terza categoria allieve: oro nella classifica generale e Titolo di Campionessa Regionale per Martina Striolo alla fune, sesta classificata Sibilla Radolovich alla fune, bronzo nella classifica generale e Titolo di Campionessa Regionale per Martina Bondi al cerchio, quinta nella classifica di giornata e Titolo di Vicecampionessa Regionale per Sibilla Radolovich al cerchio, oro e Titolo di Campionessa Regionale per Martina Padoan alla palla, bronzo in entrambe le classifiche odierna e regionale per Martina Striolo, quinta classificata Sara Gardini alla palla, quarta classificata Martina Bondi alle clavette, bronzo per Martina Padoan in entrambe le classifiche generale e regionale al nastro, quarta classificata Sara Gardini al nastro.