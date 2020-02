Ginnastica ritmica, weekend di successi per l'Edera ai Campionati Silver Fgi

Negli scorsi weekend sono iniziati i campionati regionali Silver del circuito Fgi per l’anno 2020: alle varie competizioni era presente la società Edera Ravenna che si è ben distinta in tutte le gare riportando ottimi risultati e conquistando ben 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo alle prime uscite di campionato.

Nel dettaglio domenica 26 gennaio si è svolta a Formigine la prima prova regionale del campionato individuale LA Silver Fgi. Le ginnaste la maggior parte alla loro prima partecipazione in questo tipo di campionato si sono ben comportate presentando delle buoni esecuzioni e riportando i seguenti risultati:

- categoria A1 (2011) 4a classificata Giorgia Moretti, 5a classificata Nicole Ballardini e 12esima classificata Vittoria Francesconi

- categoria A3 (2009) oro per Martina Aquino, 4a classificata Giorgia Di Como e 7a classificata Catalina Butnaru

- categoria A4 (2008) argento per Irene Vecchio

Sabato 1 febbraio invece si è svolta a Cervia la prima prova del campionato individuale LD Silver Fgi. A partecipare alla gara tre ginnaste che si sono ben distinte presentando ottime esecuzioni e riportando ottimi piazzamenti. Categoria A4 (2008) si piazza al primo posto ottenendo la medaglia d’oro Virginia Pilato nella categoria J1 (2007); non è da meno la compagna Lisa Berlini che conquista anche lei la massima piazza e la medaglia d’oro, seguita in 4a posizione dalla compagna Giorgia Vandi.

Domenica 2 febbraio l’Edera Ravenna è ritornata a Cervia per la prima prova regionale dei campionati di Serie D categorie LA-LB-LC. A scendere in pedana durante questa lunga giornata di gara sono state ben 36 ginnaste dell’agonistica Silver della società che si sono ben distinte in tutte le categorie di gara nonostante questa fosse la primissima uscita di campionato. Nel dettaglio:

Serie D LA allieve: 11esimo posto per la squadra formata da Giorgia Moretti, Nicole Ballardini e Vittoria Francesconi (tutte e tre piccolissime e tutte classe 2011)

Serie D LB allieve: 5o posto per la squadra formata da Rachele Bartoletti, Francesca Sabbatani, Jessica Tane, Aurora Cacchi, Victoria Rubbio e Fatima Cappiello (queste ultime due ginnaste classe 2012 e 8 anni appena compiuti)

Serie D LC allieve: 3o posto e quindi medaglia di bronzo per la squadra formata da Gaia Lassandro, Cecilia Lo Presti, Martina Ragazzini, Giorgia Guberti e Jaclyn Rexha

Serie D LA junior/senior: 2o posto e quindi medaglia d’argento per la squadra formata da Silvia Elettra Marinello, Eleonora Corazza, Eleonora Salvotti e Rebecca Rusalen

Serie D LB junior/senior: 1 posto e medaglia d’oro per la squadra formata da Veronica Pretolani, Angelica Perroni, Aurora Fabbri, Laura Battistini, Rebecca Segurini, Giada Spagnoli e Virginia Donati.

Serie D LC junior/senior: 4e classificate a pari merito le squadra formate da Laura Bettoli, Anna Giulia Guerrini, Camilla De Matteis, Giulia Racagni e Sara Palotta e la squadra formata da Francesca Marangoni, Chiara Ravasio, Martina Balzani, Giulia Rossi e Giada Palermo.