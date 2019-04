Ginnastica ritmica, weekend in evidenza per le atlete dello Zodiaco

Sabato si è svolta a Bibbiano la Prima prova del torneo regionale Allieve Gold per le ginnaste dello Zodiaco di Ravenna in collaborazione con Endas Cervia. Nella categoria prima fascia anni 2009/2010 Margherita Fucci si classifica seconda seguita al quarto posto da Bianca Lucchi e al settimo da Debora Hushi, al suo primo anno in questa competizione.

Nella categoria seconda fascia anni 2007/2008 Pagnani Camilla, classe 2008, guadagna uno bellissimo quinto posto seguita dalle compagne Giada Sintoni nona e Paola De Mare tredicesima. Domenica invece si è svolta la prima prova del campionato Silver LD/LE zona tecnica Romagna. Nel settore LD Allieve 3 Lucia Amore, al suo primo anno in questa categoria, giunge quattordicesima. Nella categoria Junior 1 LE Viola Zangaglia vince la gara di giornata, seguita al quarto posto dalla compagna Noemi Tosi.