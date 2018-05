Giovanni Trincossi terzo assoluto al Campionato Fia Cez di Autocross

Giovanni Trincossi, 47enne ravennate gestore della pista di autocross di Ravenna insieme a Enzo Licheni, pilota con oltre venti anni di esperienza sulle spalle, lo scorso weekend ha tenuto alta la bandiera italiana prendendo parte alla prima gara di Campionato Fia Cez (Central European Zone), disciplina autocross. La prima tappa, che si è svolta il 28 e 29 aprile a Nyirad, era appunto valevole per il Fia Cez, oltre che per il Campionato Ungherese e per i CampionatI Austriaco e Slovacco. L’esperto driver ha affrontato la sua gara in categoria "superbuggy", con un mezzo motorizzato Nissan 4000cc 4x4 da 480cv . Nonostante qualche inconveniente tecnico in qualifica, Trincossi ha disputato una grande gara portando a casa un ottimo terzo posto assoluto.

"Ora che gestisco la pista Riorc di Ravenna, il tempo per correre è diminuito- spiega il pilota - Dopo sei mesi di inattività, scendere nuovamente in pista è stata davvero un’emozione unica. Sono arrivato in finale in buona posizione e questo mi ha fatto ben sperare in ottica punti per il Campionato. In finale sono riuscito a partire bene e mi sono ritrovato a guidare il gruppo. Purtroppo al terzo giro, Hurby Martin, fortissimo pilota della Repubblica Ceca, mi ha sorpassato. Ho tentato a mia volta il sorpasso, ma a causa di un piccolo errore, ho concluso terzo assoluto. E’ stata una gara tanto bella quanto difficile e salire sul terzo gradino del podio in un campionato così importante e selettivo è stata una soddisfazione unica".