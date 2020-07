Gioventù ed esperienza per l'OraSì: ecco Davide Denegri e Giacomo Maspero

Presentate alla stampa le nuove pedine dello scacchiere della nuova OraSì: Davide Denegri e Giacomo Maspero. "Sono estremamente contento della squadra di quest’anno perché è una buona combinazione di gioventù ed esperienza, poi sarà sempre il campo a parlare", ha esordito il presidente Roberto Vianello, a cui sono seguite le parole di apprezzamento dell’assessore Roberto Fagnani per il lavoro svolto durante la stagione scorsa e l’impegno nel progettare il futuro.

"Quest’anno sul reparto lunghi avevamo molti dubbi: individuato l’americano, preso Simioni e volendo continuare il percorso con Chiumenti, ci serviva un giocatore con specifiche caratteristiche tecniche che completasse il reparto in maniera perfetta e con il coach abbiamo pensato che Maspero fosse la pedina giusta - spiega il general manager Julio Trovato -. La scorsa stagione si è ben comportato a San Severo e lo ricordo bene nella gara di andata quando trovò il canestro del pareggio a pochi istanti dalla fine, prima della magia di Thomas. Con Davide, piemontese come me, è stata una trattativa non facile perché è cresciuto e ha sviluppato la sua carriera a Casale Monferrato e non era semplice per lui tagliare questo cordone ombelicale. Ma abbiamo pensato che fosse il giocatore dalle caratteristiche giuste, che completava un organico importante di giovani all’interno della nostra squadra e a cui daremo in mano lo scettro del playmaker titolare: dovrà dimostrarsi maturo e pronto per il ruolo che gli verrà assegnato".

"Ho accettato subito la proposta di Ravenna, perché è una società importante, dove c’è ambizione e volontà di portare avanti quanto di buono fatto lo scorso anno - esordisce Maspero -. Finalmente giocherò in casa al Pala De André, un palazzetto dove sono stato diverse volte da avversario e che ricordo sempre pieno, con un tifo corretto ma molto caldo. Il basket ha bisogno del pubblico, mi auguro davvero che si possa iniziare a porte aperte, con tutte le precauzioni del caso e il buon senso delle persone. Ho quasi sempre giocato per la salvezza, è arrivato il momento per me di fare un passo in più, per questo ringrazio coach e società per avermi scelto e non deluderò le aspettative". Denegri confessa che "non è stato facile lasciare Casale, perché è la prima volta che vado a giocare fuori, ma credo che questa sia una grande occasione per me e il posto giusto dove crescere e migliorare. La società è seria e ambiziosa e rispecchia quella che è la mia mentalità, e con il coach mi sono trovato subito sulla stessa lunghezza d’onda. Non vedo l’ora di vivere il Pala De Andrè, che ho visto solo in tv e anche se la situazione è ancora incerta, spero si possa giocare a porte aperte perché sarà un fattore per noi. Le prime impressioni sono ottime, la società mi sembra molto organizzata e ringrazio i tifosi per i tanti messaggi di benvenuto ricevuti, mi hanno fatto davvero piacere”.

Al via il corso per aspiranti istruttori, organizzato da Bruno Boero

E' tempo di inizi per il corso Basket Ravenna Coaching Staff, un progetto di avvicinamento all’insegnamento della pallacanestro giovanile. Organizzato dal senior coach del Basket Ravenna, Bruno Boero, si compone di 7 lezioni teorico/pratiche che si terranno nel mese di luglio dalle 18 alle 19:30 alla palestra di via Sighinolfi. Sono state raggiunte 28 iscrizioni. L’iniziativa è stata salutata con favore dall’assessore Fagnani: “Dobbiamo apprezzare ancora di più lo sforzo del presidente Vianello e di tutti gli sponsor che supportano l’attività sportiva in un momento così particolare e ancora incerto. Al momento non sappiamo ancora come sarà la ripartenza, soprattutto per quanto riguarda le attività giovanili nelle palestre, ma ci auguriamo di avere dal Governo qualche notizia in più già dalla prossima settimana. Apprezziamo questa nuova attività del Basket Ravenna, perché investire sul settore giovanile e sui nostri ragazzi significa investire sul paese”.

“Quest’anno con la problematica legata al Covid la Federazione ha bloccato i corsi per aspiranti istruttori del settore giovanile - ha spiegato infine Trovato -. Perciò abbiamo pensato di organizzare noi un corso, legandolo alla nostra realtà e a quelle del territorio. Ringrazio Bruno Boero, che ha coordinato al meglio tutto il nostro staff, e l’amministrazione per il sostegno, dandoci la disponibilità degli impianti scolastici per svolgere l’attività e patrocinando l’iniziativa. I numeri degli iscritti sono importanti, quasi da corso FIP, per una iniziativa lodevole che ambisce a portare il nostro sport casa per casa, una volta di più". Venerdì, con relatore Bruno Boero, si parlerà di "Primi anni di Basket: far giocare e lasciar giocare. Esempi, valori, comportamenti. È possibile correggere giocando?". Lunedì 13 luglio sarà la volta di Francesco Taccetti ("La progressione didattica necessaria alla preparazione di un piano di allenamento").

De "Il ruolo dell’allenatore nell’ambito del Club: come le famiglie intendono il ruolo e come viene considerato il rapporto tra allenatore, società, federazione" ne parlerà Trovato giovedì 16 luglio. Coach Massimo Cancellieri parlerà invece de "La figura del Capo Allenatore. Il metodo di lavoro nel settore giovanile e nelle prime squadre (venerdì 17 luglio). "La pallacanestro integrata (tecnico/tattica – fisico – mentale) combatte gli errori mentali" sarà al centro dell'incontro del 20 luglio con Massimo Bulleri. Giovedì 23 luglio Michela Franchetti parlerà del "ruolo dell’istruttore e passaggio dal Minibasket al Basket: Capacità, Organizzazione, Empatia, Pazienza ed Insegnamento: con riferimento al magico mondo del minibasket". Infine il 29 luglio Federico Vecchi relazionerà della "figura del responsabile del settore giovanile ed il problema del reclutamento".