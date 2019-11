Girandola di gol e emozioni: il Ravenna non vince e viene contestato

Sei gol sotto la pioggia. Il Ravenna finalmente trova un punto importante che muove la classifica nello scontro salvezza contro il Gubbio. Sono gli ospiti che sono passati in vantaggio al 23′ grazie alla rete messa a segno da Munoz. I gialorossi hanno trovato il Papa al 36′, ma il Gubbio ha impiegato un giro di lancette per mettere il naso con Sbaffo. Tre minuti più tardi Pellizzari ha riportato tutto in perfetto equilibrio. Nel secondo tempo il copione si ripete ed alla rete di Maini del 63′ ha replicato Raffini al 75′. Alla fine del match la squadra è stata contestata dalla tifoseria.