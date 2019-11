Ciclismo, un'inedita corse a tappe: nasce il "Giro di Romagna per Dante Alighieri"

Ci sarà una inedita corsa a tappe per Elite e Under 23 nel calendario ciclistico 2020 in Italia. Si tratta del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, il nuovo atteso evento sportivo lanciato dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in partnership con Communication Clinic di Marco Pavarini. Gli organizzatori del Giro d’Italia Under 23 intensificano così il proprio impegno per contribuire ulteriormente alla crescita del movimento ciclistico italiano, al termine di una stagione in cui gli Under 23 italiani sono riusciti a conquistare il campionato del Mondo con Battistella, il campionato europeo con Dainese e il 2° posto al Tour de l’Avenir con Aleotti.

Dopo aver rilanciato il Giro d’Italia Under 23 nel 2017, Nuova Ciclistica Placci 2013 e Communication Clinic danno ora vita al “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, corsa a tappe Elite/U23 di quattro giorni che si svolgerà interamente in Romagna, terra del ciclismo e degli eroi in sella su due ruote. Nei prossimi mesi verranno comunicate ulteriori informazioni sulle formazioni al via, che saranno composte prevalentemente da ciclisti Under 23 (che nel 2020 saranno i nati tra il 1998 e il 2001), ma anche da Elite. In Romagna torna così una grande corsa a tappe per giovani ciclisti, ripartendo dalla tradizione del Giro Pesca e Nettarina di Romagna Igp che ha lanciato alcuni dei più forti ciclisti degli ultimi vent'anni, da Ivan Basso a Fabian Cancellara, da Damiano Caruso a Davide Formolo e Gianni Moscon. Ad organizzare il “Nettarine” era il gruppo di lavoro nato a Mordano e coordinato per il primo decennio da Giuseppe Gaddoni e poi proprio da Marco Selleri, fino alla ventesima edizione nel 2015, prima di lanciarsi nell’ambizioso -ma riuscito- progetto di ripristinare in calendario il Giro d’Italia Under 23.

Un nuovo appuntamento ciclistico prestigioso e molto atteso in una Regione che crede molto nella bicicletta, anche come elemento imprescindibile per la mobilità sostenibile e per la salute delle persone, oltre a un importante volàno in termini di promozione turistica e marketing territoriale. Così come nella tradizione del Giro Pesca e Nettarina di Romagna Igp e del Giro d’Italia Under 23, l’attività del gruppo di lavoro di Marco Selleri sarà orientata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, anche dal punto di vista culturale. Per le edizioni 2020 e 2021, il Giro di Romagna omaggerà Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte (1321) avvenuta a Ravenna, città che sarà al centro delle celebrazioni dei prossimi anni. Il “Giro di Romagna per Dante Alighieri” prenderà il via proprio da Ravenna, ma non sarà l’unico ammiccamento al ricordo del grande poeta italiano: nelle prossime settimane verrà svelato tutto il progetto di comunicazione e le novità proposte dalla nuova, ma già molto attesa, corsa a tappe organizzata dal gruppo organizzatore del Giro d’Italia Under 23.