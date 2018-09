Gol ed emozioni: l'Imolese fa fuori il Ravenna dalla Coppa

Gol ed emozioni nella sfida romagnola di Coppa Italia tra Imolese e Ravenna. I bizantini hanno ceduto per 5-3, dicendo addio alla competizione. Sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio al 15' con Lanini. Gargiulo con una sfortunata deviazione ha rimesso in carreggiata il Ravenna, che ha addirittura trovato al 39' con Ronchi il gol del 2-1. Immediata la reazione dei rossoblu di Dionisi, col pari a firma di Valentini. Ad inizio di secondo tempo i giallorosse sono tornati avanti, ma al 52' Valentini ha siglato la rete del momentaneo 3-3. Al 73' Carini ha realizzato il gol del controsorpasso, mentre Belcastro ha chiuso definitivamente i giochi.