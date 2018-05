Supersport, Sofuoglu si ritira senza correre. Cruzel vince a Imola davanti a Caricasulo

Nella domenica dell'addio alle competizioni di Kenan Sofuoglu, il francese Jules Cluzel si prende la vittoria a Imola, precedendo di un nulla il ravennate Federico Caricasulo della Yamaha del team GRT e il napoletano Raffaele De Rosa (Mv Agusta). Caricasulo può rammaricarsi di un errore commesso mentre si trovava al comando della gara, che gli è costato in un sol colpo tre posizioni. Il talento romagnolo non si è perso d'animo, arrivando a pochi decimi dalla vittoria. Da manuale il sorpasso completato all'ingresso della Piratella ai danni di De Rosa. "E' mancato poco per la vittoria ed è un peccato - esordisce "Carica" -. Volevo fare la differenza quando ho preso la testa, ma ho fatto un piccolo errore. Poi ci ho provato, ma abbiamo un gp in accelerazione e in salita si faceva sentire. Era difficile affiancare Jules".

"Sono contentissimo - ha evidenziato il vincitore -. Ho fatto fatica, ma ho girato 52"4. Ho preso po' di rischi nell'ultimo giro, ma è venuto bene. Abbiamo fatto due gare di fila positive e questa poteva essere quella più difficile per noi". "La moto di Cluzel andava forte - ha sottolineato De Rosa -. La moto si guida bene, ma dobbiamo migliorare di motore. Il team si sta impegnando tanto ed abbiamo avuto progressi". Il campano ci ha provato a prendere la testa della gara con un attacco alla Tosa: "E' mancato stare davanti per qualche secondo in più".

Non c'era al Paddock Show Lucas Mahias, arrivato solo ottavo dopo essersi impolverato nella ghiaia della Rivazza. Il francese, caduto mentre si trovava in testa, ha ripreso per mano la sua R6, scalando la classifica a suon di giri veloci. Perde comunque la testa del campionato per soli due punti a favore di Randy Krummenacher, che ha chiuso quinto dietro Sandro Cortese. Sul red carpet ha passeggiato Sofuoglu, che, dopo aver rinunciato a gareggiare dopo il giro di ricognizione, si è goduto l'abbraccio dei tifosi e dei piloti Superbike schierati in fila al cospetto del cinque volte campione del mondo della Superpole. Chapeux.