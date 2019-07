Fa tappa a Faenza la 29esima edizione del 'Gran Premio Nuvolari'

Farà tappa anche a Faenza la 29esima edizione moderna del Gran Premio Nuvolari, in programma dal 20 al 22 settembre. La gara più tecnica d’Italia, che celebra il mito di Tazio Nuvolari, annuncia importanti novità. Prima fra tutte, il percorso in gran parte rinnovato. Mantova, terra natale del “Grande Nivola”, resterà il fulcro dell’evento, ma l’itinerario rivisitato permetterà ai concorrenti di godere delle strade panoramiche del Lago del Garda, perla del turismo italiano, oltre che delle consuete bellezze di Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria.

Grande novità di questa edizione sarà il transito del Gran Premio per il famoso Autodromo di Imola, dove l’ultimo giorno di manifestazione verrà allestita un’avvincente serie di prove cronometrate, determinanti per la classifica finale. Sullo sfondo incomparabile di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo al Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, le montagne del Baldo e la Pianura Padana terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata presso Fico Eataly World, il parco agroalimentare divenuto simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo.

Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le vetture in gara attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa, e attraversando poi luoghi ricchi di fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi attraverseranno il Passo di Viamaggio, per giungere a fine giornata al traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini.

Domenica 22 settembre, la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica in un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti in Piazza Sordello per il consueto pranzo di chiusura a Palazzo Ducale.