Green mette il turbo, Ravenna si arrende dopo due overtime: Piacenza fa suo il derby

Cade sul traguardo l’OraSì, che cede dopo due supplementari ad una Bakery che ha avuto un rendimento eccellente di squadra con cinque in doppia cifra ma che alla fine è stata esaltata dal solito Marquis Green, che ha propiziato il 7-0 che all’inizio del secondo supplementare ha spaccato una partita equilibrata ed emozionante. Due i rimpianti principali dell’OraSì, ovvero non avere indotto il piccolo play di casa al quinto fallo per gli ultimi 20 minuti ed avere sfruttato solo in parte i tiri dalla lunetta che hanno portato a disputare poi il secondo supplementare. Ravenna ha sbagliato ancora troppo al tiro da tre mentre a rimbalzo ha tenuto discretamente, comunque ha lottato duramente per tutta la gara ed appare pronta per disputare un girone di ritorno in crescita, possibilmente con il viatico ideale di un successo da conquistare domenica prossima contro Ferrara al Pala De Andrè.

Cronaca: avvio a rilento, come spesso accade, per l’OraSì che incassa il 9-2 da uno scatenato Castelli, che segna 7 punti su 9 dei suoi. La triple di Montano e Smoth riducono lo svantaggio (11-9) poi ancora Adam per il sorpasso, alla fine del quarto perfetta parità a quota 17. Nel secondo quarto Piacenza, dopo Castelli, sfodera Perego (3 su 3 da due), l’OraSì invece gioca di squadra con Hairston implacabile dalla lunetta e una difesa attenta, senza trascurare che due dei tre big di casa, Green e Crosariol, vanno all’intervallo lungo con tre falli a testa. Proprio Green e Crosariol, però, guidano la rimonta che apre il terzo quarto (41-37), ma le triple di Smith e Montano ribaltano (43-46 ).

C’è lo stesso trattamento, però, da parte della Bakery: triple di Green e Voskull ed è 49-46, si chiude 51-50 sempre all’insegna dell’equilibrio massimo. Ultimo quarto: allungano Crosariol e Pastore (56-50), l’OraSì viene caricata di falli ma con due bombe di Montano torna a contatto, Ravenna va avanti ma sul tecnico a Cardillo pareggia la Bakery. Parità anche all’ultimo minuto, Smith perde palla e Voskull va in lunetta per il 69-67. Montano pareggia a 15”, Piacenza sbaglia: supplementare. Ravenna avanti, sorpassa Castelli, sul 65-64 due liberi per Laganà che fa 1 su 2, la Bakery non segna ed è ancora overtime. Sale però in cattedra Green con 7 punti consecutivi, questa volta l’OraSì non ha più le forze per recuperare.

BAKERY-ORASI’ 89-80 (dopo due supplementari)

BAKERY PIACENZA: Green 17, Castelli 19, Voskull 13, Pederzini 14, Crosariol 12, Pastore 3, Perego 11. All. Di Carlo.

ORASI RAVENNA: Laganà 5, Smith 28, Cardillo 11, Masciadri 4, Hairston 17, Montano 12, Jurkatamm 3, Gandini. Ne: Seck, Baldassi, Tartamella. All. Mazzon.

Parziali: 17-17, 32-35, 51-50.

Note. Piacenza: tiri da due 24/46, da tre 9/23, rimbalzi 46. Ravenna: tiri da due 18/38, da tre 8/30, rimbalzi 41.