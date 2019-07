L'Historic Minardi Day 2020 si fa in tre ed allunga di un giorno: "Accontentiamo gli appassionati"

Dopo il successo della quarta edizione con oltre 15.000 presenze nelle due giornate, la macchina organizzativa dell'edizione numero 5 dell'Historic Minardi Day si è già messa in moto. La prima grande novità è rappresentata dalla data: nel 2020 il "viaggio" nella storia del Motorsport ideato da Gian Carlo Minardi, insieme ai fratelli Giuseppe e Ferdinando e al figlio Giovanni, e portata in pista a fianco di Formula Imola, sarà raccontato in tre giornate a partire da venerdì 24 Aprile.

Quest’anno i visitatori hanno potuto ammirare da vicino 31 monoposto di Formula 1, unitamente a straordinarie vetture di F2, F3, Prototipi, Gran Turismo, Pagani e Lancia Martini Racing vivendo anche l’ebbrezza di un giro di pista a bordo di supercar del calibro di Lamborghini, Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio, Alpine e Dallara Stradale. I cancelli dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e i propulsori delle monoposto si accenderanno a partire dalle 9.00 di venerdì 24 aprile, per spegnersi solamente nella giornata di domenica 26 aprile. Tre giorni per stare a contatto con i bolidi che hanno reso glorioso il mondo sportivo dei motori.

"Per l'edizione del 2020 abbiamo deciso di venire in contro alle richieste dei nostri amici appassionati, sia italiani che esteri, che ogni anno raggiungono Imola con le loro fantastiche vetture - afferma Minardi -. Hanno il piacere di poter girare maggiormente sul tracciato di Imola e, pertanto, abbiamo pensato di accontentarli aggiungendo anche la giornata di venerdì. Aspettiamo numerosi tutti gli appassionati e tifosi nelle giornate di 24 – 25 -26 Aprile 2020".