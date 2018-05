I bambini si sfidano a colpi di pallavolo in spiaggia con "Una giornata di volley"

Si è svolta domenica presso il Bagno Pelo di Punta Marina l’ultimo appuntamento con “Una Giornata di Volley”, che ha visto protagonisti quasi 150 bambini provenienti dalle tre società organizzatrici Teodora Pallavolo, Volley Academy e Olimpia Ravenna. Il torneo ha visto scontrarsi i piccoli atleti nelle tre categorie S3: White, Green e Red.

Alla fine dell’evento, per ogni categoria, sono state premiate dalla giocatrice di Serie A2 dell’Olimpia Teodora Chiara Aluigi le prime tre squadre classificate con un t-shirt ricordo dell’evento realizzata grazie ad Art&Parquet, che ha sostenuto l’organizzazione di questa ultima tappa. Tutti gli altri partecipanti, però, non sono andati via a mani vuote, grazie ai gadget offerti da Avis Provinciale.