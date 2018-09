I giovani "skaters" cercano un riparo per potersi allenare d'inverno

Gli "skaters" dell'associazione sportiva "Marianna Skatepark" di Ravenna sono in cerca di un luogo coperto per la stagione invernale dove poter posizionare alcune strutture per lo skateboard e lanciano un appello. "Durante il periodo autunno-inverno, a causa delle poche ore di luce e delle condizioni meteo avverse, risulta difficoltoso praticare skateboard nei vari impianti dislocati nel comprensorio romagnolo, visto che risultano tutti all'aperto - spiegano gli skaters - Con questo appello siamo alla ricerca di circoli o proprietari di capannoni, tettoie, tensostrutture, depositi, magazzini o qualsiasi locale riparato in disuso, anche in pessime condizioni, in luogo defilato o con mancanza di utenze, con una metratura di almeno 200 metri quadri pavimentato nel territorio di Ravenna, Forlì e Cesena. Cerchiamo persone simpatizzanti della disciplina dello skateboarding, disposte a concederci un riparo a costo modico, fuori dai prezzi di mercato, prezzi che con la nostra attività sportiva e non a scopo di lucro non saremo in grado di sostenere. Il nostro intento è quello di permettere la libera pratica dello skateboarding in un qualsiasi giorno dell'anno. Se interessati si prega di contattare il presidente di Marianna Skatepark Asd Marco Morigi al 3382511304.