I vincitori della 25esima edizione del Triathlon sprint di Faenza

Domenica è andata in scena la 25esima edizione del Triathlon sprint di Faenza, per il primo anno inserita all’interno del calendario Fit e proprio per esigenze di calendario è stata anticipata di un mese rispetto alla data storica. La manifestazione si è svolta per le categorie Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi (valevoli per il calendario Tri kids cup Emilia Romagna) dai 6 ai 13 anni, e per gli adulti su distanza Sprint. Questa edizione ha visto al via circa 400 partecipanti in tutto.

La distanza Sprint in ambito maschile ha visto trionfare Ceccarelli Mattia (Cesena Triathlon), davanti a Limoni Antonio (Magma Team) e Morelli Matteo (CUS Parma ASD), mentre in ambito femminile ha visto primeggiare Cernigliaro Federica (Magma Team) davanti a Santanocito Nicoletta (Magma Team) e Righetti Alessia (TTR). Come già d alcuni anni la gara è stata valida per l’assegnazione del titolo di campionato italiano Ingegneri ed Architetti Ciclisti. Matteo Greppi (Edera Triathlon Forlì) si è laureato Campione Italiano davanti a Loris Luison (Castelfranco Triathlon) e Giovanni Salamone (Tri Team Trapani). Infine, il premio alla squadra più numerosa è stato vinto per il secondo anno consecutivo dall’Imola Triathlon. Il ricavato complessivo, ottenuto grazie al contributo derivante dalle iscrizioni degli atleti in gara e dai proventi ottenuti grazie agli sponsor, verrà interamente devoluto per iniziative di solidarietà e promozione sociale.