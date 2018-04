Il pilota Caricasulo e l'assessore Fagnani apripista della 'Ride by night'

Il campione di motociclismo Federico Caricasulo e l’assessore allo sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, sono stati gli apripista d’eccezione della seconda edizione di “Ride by night”, la passeggiata notturna in mountain bike che si è svolta sabato sera con partenza e arrivo al Romea Beach di Marina Romea, che ha visto la partecipazione di quasi 150 bikers di ogni età. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Otw Ravenna, è stata uno dei momenti clou di “Motor & bike passion”, la manifestazione organizzata dal Romea Beach e dedicata ad auto, moto e bike che da venerdì a domenica ha portato sulla spiaggia centinaia di appassionati per visionare e provare nuovi modelli di veicoli di diverse case italiane e internazionali.

"Un evento importante – ha sottolineato l’assessore Fagnani – che ha legato assieme in maniera originale e intelligente due valori aggiunti del nostro territorio: la passione innata per le due e le quattro ruote, e la possibilità di scoprire, anche grazie alla pedalata al tramonto, angoli suggestivi della nostra pineta e delle pialasse".