Il 42esimo premio sezione Aia Lugo 'A.Angelini' all'arbitro Manuel Volpi

La Sezione Aia di Lugo di Romagna è stata lieta di premiare Manuel Volpi della Sezione di Arezzo, talentuoso arbitro Can di Serie B e debuttante in Serie A. Il gradito ospite, arrivato nel primo pomeriggio di domenica, ha sostenuto con gli associati una proficua seduta di allenamento presso lo stadio comunale “E. Muccinelli”. Successivamente giunti nella splendida cornice del salone della rocca estense, dopo i saluti di benvenuto del Presidente Cristian Zanzi è stato proiettato un video riassuntivo della sua carriera arbitrale. Manuel ha poi iniziato la riunione tecnica basandola sull’importanza dell’arbitraggio come “scelta di vita, che ti cambia la vita”. "L’umiltà e la passione con le quali dobbiamo scendere sul terreno di gioco devono rimanere costanti in ogni momento, per poter vivere le emozioni che il campo ci regala".

Analizzando tanti punti importanti e fondamentali nella sua carriera: sacrificio, equilibrio, passione ed allenamento sono solo alcuni dei focus che hanno caratterizzato il suo percorso, ma soprattutto la voglia di crescere ed alimentare il sogno di arrivare sempre più in alto. La carriera di Volpi nei campionati regionali toscani, in cui il calcio è molto sentito, gli ha permesso di maturare velocemente superando i momenti difficili in cui aveva pensato di smettere. Tutto questo gli ha permesso di acquisire un atteggiamento di serietà e credibilità: quest’aspetto va curato fin dall’arrivo al campo, fino ai momenti più critici di una partita, così come la capacità di saper affrontare e reagire ad eventuali errori in campo. La Sezione di appartenenza riveste inoltre un ruolo fondamentale nella crescita di ogni associato, nei momenti di gioia e di difficoltà nei quali ognuno di noi incorre. Volpi crede fermamente nell’importanza dell’essere se stessi, nel saper utilizzare il giusto body language e livello comunicativo coi giocatori per gestire le squadre e domare gli elementi di disturbo. Applauditi e seguiti con grande attenzione sono stati tutti gli interventi della serata, che ha raggiunto il suo momento clou con la premiazione da parte dal Presidente Cristian Zanzi coadiuvato dal Componente Nazionale dell'Aia Michele Conti e dall’Arbitro di Serie C Davide Arace. Manuel poi si è concesso alle immancabili foto di rito con i giovani arbitri lughesi.