Il Basket Ravenna ospite di Panathlon

giovedì sera, al ristorante Marchesini, il Basket Ravenna sarà protagonista di un incontro dedicato alla pallacanestro, organizzato da Panathlon International per i propri soci. Saranno presenti i vertici dello staff dirigenziale dell'OraSì (il presidente Roberto Vianello, socio Panathlon, e Julio Trovato, direttore generale del Basket Ravenna e in passato di Trapani, Virtus Bologna e altre). Con loro due ospiti illustri come Stefano Pillastrini, allenatore di lungo corso, nativo di Ferrara ma da anni residente a Cervia, con una carriera sulle più importanti panchine italiane e Massimo Faraoni, direttore della Lega Nazionale Pallacanestro.

Special guests: Tommaso Marino e Kaspar Treier, atleti dell'OraSì Ravenna. Diverse esperienze e prospettive molteplici per entrare dentro l'affascinante mondo della pallacanestro, con un focus particolare sul percorso e sulle prospettive del basket ravennate. Sempre giovedì alle ore 17, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) andrà in onda la rubrica LNP Basket Magazine, condotta da Matteo Gandini. Tra gli ospiti in studio, il general manager dell'OraSì Basket Ravenna, Julio Trovato.