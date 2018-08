Il circolo ippico dedica un memorial alla giovane amazzone scomparsa

Sabato 1 settembre, presso la sede estiva del Circolo Ippico Ravennate di Marina Romea, si terrà il Memorial Giulia Gramellini, concorso di equitazione dedicato alla giovane amazzone scomparsa a soli 23 anni nel 2010 per un linfoma che non le ha lasciato scampo. La madre, Giuliana Gramellini, sta portando avanti il testamento spirituale della figlia attraverso l“Associazione GrandeGiù for love and care Onlus”.

L’associazione, nata nel 2012, ha realizzato e avviato 4 progetti dedicati al mondo degli amici a 4 zampe, cani e cavalli, da sempre adorati da Giulia. “Mia figlia amava i cavalli e l’equitazione - spiega la mamma - passione che l’ha portata a girare il mondo con la sua cavalla Lesley che le ha dato tanta serenità anche nei mesi di sofferenza. Le sue ultime parole sono state dedicate proprio all’amore e alla dedizione per la sua amata cavalla”. Sabato il Circolo Ippico Ravennate dedicherà a Giulia e alla sua passione per l’equitazione un concorso sociale di salto ostacoli (dalle ore 9.00). Una giornata speciale aperta a tutti colori che vogliono avvicinarsi a questi splendidi animali, dedicata “all’armonia e alla gioia di essere insieme al proprio cavallo” come scrive Giulia nel suo testamento spirituale.