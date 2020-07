Il Circolo Nautico Cervia ha ospitato un raduno di atleti Radial con tecnici federali

Dopo i mesi del lockdown privi di attività, e dopo quasi due mesi di allenamenti, i giovani cervesi della squadra Laser sono finalmente pronti per tornare a regatare: fra sabato e domenica saranno impegnati a Cattolica, per la prima “zonale” della stagione, appuntamento che si replicherà il 25 e 26 luglio a Punta Marina. La squadra guidata da coach Mirco Minotti è composta da una decina di giovani atleti. Tre di questi - Tomaso Fabbri, Federico Grilli e Matteo Chinni – hanno appena fatto parte della selezione regionale che nei giorni scorsi ha svolto un raduno Radial organizzato dalla IX Zona con l’aiuto della Federazione Italiana Vela, e ospitato proprio dal Circolo “Amici della Vela”. Un momento importante per i dieci giovani partecipanti, che sono stati seguiti dall’allenatore Alp Alpagut, il tecnico della nazionale giovanile. Negli stessi giorni, sempre a Cervia, si è svolto anche un tirocinio per istruttori per l’abilitazione di secondo livello, con il tecnico federale Marcello Turchi. “Il raduno Radial è stata una bella esperienza per i nostri ragazzi – sottolinea Minotti -. E domani finalmente ricominciano le gare. Ci siamo allenati bene in queste prime settimane, vedremo come parte la stagione: l’obiettivo principale è la partecipazione ai Campionati italiani in programma a Salerno dal 10 al 13 settembre, dove sono convinto che i nostri giovani possano comportarsi bene…”.

