Il circolo velico Adriatico wind club ospita la Coppa italia di windsurf 2018

Il circolo velico Adriatico wind club asd festeggia quest’anno i 30 di anni di attività da quanto si è stabilito nella sede di Porto Corsini. In questi anni il circolo si è distinto per la partecipazione con i propri atleti in diversi campionati velici, conseguendo tanti titoli e soddisfazioni. Attività principale del circolo è l’organizzazione della scuola vela che ha avuto i suoi primi istruttori nelle persone di Lorenza Ballanti e Michele Masino, poi proseguita da Pietro Martignani e la messa a disposizione di una vasta area di rimessaggio catamarani, derive, windsurf e kitesurf che i soci possono utilizzare nel vasto specchio acqueo a nord del molo foraneo.

Il circolo velico, nel corso della sua trentennale attività, ha organizzato importanti manifestazioni tra le quali il Campionato Italiano Catamarani Mattia Esse nel 1999 e nel 2007, il Campionato Italiano Formula Windsurfing nel 2006, il Campionato Italiano Catamarani Classe A nel 2016 e tante altre regate. Quest’anno il circolo si è assunto la responsabilità di organizzare e quindi ospitare nei giorni 29 e 30 aprile e 1 maggio la seconda tappa del Campionato Nazionale Windsurf Techno 293 e RS:X. Tale manifestazione velica fa parte del Campionato Nazionale che si svolge su tutto il territorio nazionale, con 4 Tappe, una in Campania (Pozzuoli), una in Emilia Romagna (Ravenna), una in Sardegna (Cagliari) e una in Trentino (Malcesine). Il Campionato è riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela e dal Coni.