Il coronavirus fa slittare la Gran Fondo Davide Cassani

La 26esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani viene rimandata a data da definirsi. L'auspicio è di recuperare la competizione il 13 aprile, lunedì di Pasquetta. "L’emergenza Coronavirus, e le relative conseguenze e limitazioni, nonché una giusta attenzione alla salute pubblica, non consentono l’organizzazione della Gran Fondo Davide Cassani nella sua data originaria, il 15 marzo - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo ritenuto di comunicare questa sofferta decisione con congruo preavviso affinchè tutte le parti coinvolte, partecipanti, Istituzioni, personale addetto ai servizi della sicurezza stradale e sanitaria, volontari tutti, nonché i servizi alberghieri e di ristorazione ne vengano a conoscenza per tempo, per doveroso rispetto. Informazioni ulteriori saranno comunicati sul portale "www.granfondodavidecassani.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/granfondodavidecassani/?ref=bookmarks. Restano chiaramente aperti i soliti canali per le iscrizioni con l’adeguamento delle scadenze.