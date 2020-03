Il Coronavirus ferma anche la pallavolo: SuperLega sospesa fino ad aprile

La consulta di SuperLega, riunitasi con urgenza, ha deciso all’unanimità di uniformarsi alla delibera assunta lunedì dal Coni e quindi, a scopo cautelativo, di adeguarsi alla sospensione delle competizioni sportive sino al 3 aprile, in attesa che il governo recepisca con apposito Decreto il deliberato Coni. È fatta salva ogni ulteriore decisione in base all’evoluzione della attuale situazione. Martedì pomeriggio si riuniranno anche le Consulte di Serie A2 ed A3, mentre è convocata per martedì mattina una videoconferenza con la Volleyball Leagues Association.