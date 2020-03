Il Coronavirus non ferma la ginnastica ritmica: gli allenamenti si fanno online

“Noi ci alleniamo così!”: è questo il nuovo slogan proposto dall’Edera Ravenna, sezione ginnastica ritmica, per far fronte all’emergenza Coronavirus e alle nuove restrizioni del governo che impongono di stare a casa. L’Edera, infatti, si è attivata per far fronte all’emergenza organizzando lezioni online che sono state sperimentate martedì con successo dal gruppo dell’agonistica gold. Da giovedì la società attuerà questa nuova soluzione con tutti i corsi della società fin dagli avviamenti. "Crediamo sia importante continuare a promuovere l’attività fisica e anche la socializzazione - spiegano dall'Edera - nel rispetto delle nuove norme proposte dal governo. Un modo per rimane attivi ognuno dalle proprie case e comunque vicini a distanza".