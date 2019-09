Il derby è del Ravenna: basta Giovinco per neutralizzare l'Imolese

Il Ravenna infila la seconda vittoria consecutiva, battendo l'Imolese 1-0. A decidere la sfida una rete di Giuseppe Giovinco al 16' della ripresa, abile ad insaccare di piatto su suggerimento di Purro. Il più classico dei goal dell’ex, che condanna i rossoblù alla seconda sconfitta consecutiva. L’Imolese ha tenuto il pallino del gioco per quasi un’ora ma, complici anche alcune scelte arbitrali discutibili, la squadra si è innervosita senza riuscire più a mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Primo tempo divertente ed equilibrato con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Nessuna delle due squadre, in avvio, vuole scoprirsi e la sfida si sviluppa soprattutto sulla linea mediana. Imolese e Ravenna peccano di precisione negli ultimi 20 metri e, in particolare i giallorossi, si affidano fin troppo a lanci lunghi ben disinnescati dalla difesa avversaria. La prima vera occasione è di sponda Imolese al minuto 20 quando, dopo un bel cross di Garattoni, Latte Lath viene anticipato di pochissimo dalla retroguardia del Ravenna. Sugli sviluppi del conseguente calcio d’angolo, sono numerose le proteste dei rossoblù per una trattenuta su Checchi in area di rigore: l’arbitro lascia giocare. La partita continua ad essere piuttosto equilibrata ma, grazie al maggiore coraggio, aumentano le occasioni. Prima è il Ravenna con Martorelli che colpisce male, al volo, in seguito ad un cross dalla sinistra. Poi, è il turno dell’Imolese che con dal sinistro di Tentoni colpisce la traversa dopo gli sviluppi da corner. I primi 45 minuti terminano sul risultato di 0-0.

La seconda frazione di gioco inizia con un piglio decisamente diverso rispetto alla prima. L’Imolese prova a fare la partita con un Ravenna più stanco ma sempre pericoloso con l’ex Giovinco. I rossoblù, faticando nel penetrare la retroguardia avversaria, si affidano a tiri dalla distanza che però creano pochi grattacapi all’estremo difensore Spurio. Al minuto numero 55, il direttore di gara nega un rigore all’Imolese. Tentoni, dopo uno stop non perfetto in area di rigore, viene atterrato prima che il pallone oltrepassi la linea di fondo campo. Per l’arbitro non c’è nulla tra le vibranti proteste della panchina e dei giocatori in campo. Il Ravenna cresce e al 60’ passa in vantaggio. È Giovinco a trovare il goal dell’ex da posizione ravvicinata su cui Rossi non può nulla. L’Imolese subisce il contraccolpo psico-fisico lasciandosi andare a qualche nervosismo di troppo. La manovra non è più fluida e il Ravenna sfiora ripetutamente il raddoppio. La sfida si chiude così sull’1-0 che condanna i ragazzi di Mister Coppitelli ad un’altra sconfitta.