Il faentino Mirco Cafaggi conquista l'oro ai Mondiali di Para-Trap

Parla romagnolo la Coppa del Mondo di Para-Trap che si è appena conclusa ad Osijek, in Croazia. Il tiratore faentino Mirco Cafaggi ha infatti vinto la medaglia d'oro nella classifica PT3 (disabilità agli arti superiori). Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia, si complimenta con l'atleta. "I miei migliori complimenti all'amico Mirco Cafaggi: ha conquistato una splendida vittoria, frutto di tanti sacrifici e allenamenti - commenta la deputata - E complimenti a tutta la nazionale azzurra del commissario tecnico Benedetto Barberini. I mondiali di Osijek si sono tinti d'azzurro e in terra croata il tricolore ha sventolato sul gradino più alto del podio anche grazie alla superba prestazione di Mirco, migliore tra i tiratori con disabilità agli arti superiori. Per il tiratore faentino è un altro grande risultato: lo aspettiamo in Romagna per poter festeggiare insieme questo oro!".