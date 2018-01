Il gruppo sportivo Lamone festeggia i 40 anni aspettando la Maratona

Mentre procedono a buon ritmo le iscrizioni alla 42esima edizione della Maratona del Lamone, in programma lunedi 2 aprile e valida anche quest'anno come prima prova del Trittico di Romagna, il Gruppo sportivo Lamone ha celebrato a Ca' di Lugo la sua giornata sociale, occasione ghiotta per stilare il ricco bilancio di un anno agonistico davvero da incorniciare e assegnare i premi sociali, il tutto al suono di chiarine e tamburello dei figuranti del Borgo Durbecco. Presenti circa duecento persone tra soci, atleti, presidenti di società, autorità, sponsor, collaboratori e amici.

Dati alla mano anche per il 2017 il gruppo sportivo Lamone ha riconfermato un alto numero di soci: ben 238, di cui 130 competitivi, cifra che fa di quella russiana la società più numerosa e più forte della Romagna. Infatti nel 2017 su 236 gare cui hanno partecipato, il gs Lamone ha totalizzato 68 primi posti ,46 secondi e 24 terzi. A questi si deve aggiungere una lunga serie di affermazioni che hanno visto la società ancora una volta al primo posto nel calendario podistico Endas -Scarpaza 2016/2017 ed anche in quello della Classifica di società del Coordinamento Podistico Provinciale Ravennate a presenze, oltre a tanti altri primati tra cui il record di presenze di atleti, ben 722 nel 2017, che hanno tagliato il traguardo alla Maratona del Lamone; oppure il 16esimo posto guadagnato nella classifica nazionale su 74 Maratone, dove quella di Russi sale poi all'ottavo posto in materia di "qualità dei tempi di arrivo" degli atleti partecipanti, davanti alle maratone di Torino e Ravenna.