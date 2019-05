Milan a caccia di talenti con il Junior camp: e apre anche al calcio femminile

Il Milan Academy Junior Camp approda quest'estate per il sesto anno consecutivo a Milano Marittima, e lo fa aprendo anche al calcio femminile. Nella settimana che va dal 16 al 22 giugno si terrà l’evento calcistico interamente patrocinato dal Comune, in collaborazione con l’A.S. Cervia 1920, con l’A.S.D. Valbidente, con l’A.S.D. Carpinello Forlì 1919 e con Mario Baldassari.

Le vacanze estive ufficiali rossonere sono rivolte ai ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni; i giovani calciatori tramite il calcio potranno crescere conoscendo i veri valori dello sport. I corsi, che si svolgeranno presso lo Stadio dei Pini Germano Todoli, saranno tenuti da allenatori altamente qualificati, facenti parte dello staff tecnico del settore giovanile AC. Milan (Lodovico Costacurta, Marino Frigerio, Roberto Bertuzzo, Nicola Matteucci), ex giocatori di serie A (Massimo Agostini, Sergio Domini), compreso un preparatore dei portieri (Sebastiano Rossi). Sono previste due formule di partecipazione diverse tra loro: una, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, è quella con il pernotto in hotel. L’altra, in Day Camp, è indirizzata ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. A tutti i partecipanti verrà fornito un kit di abbigliamento Puma personalizzato Milan. Inclusi nel prezzo ci saranno il corso d’allenamento tenuto dagli allenatori Milan in due sessioni giornaliere, il pranzo, l’assicurazione, l’animazione e l’attestato di partecipazione al Camp.

