Il Ravenna insegue fin da subito, poi la raddrizza: a Fano un punto per il morale

Non va oltre l'1-1 il Ravenna nell'impegno contro il Fano. Per la squadra di Massimo Foschi la sfida si è messa sui binari sbagliati fin da subito. Dopo 180 secondi i leoni hanno incassato subito gol ad opera di Carpani. I romagnoli impiegano alcuni minuti prima di alzare il baricentro e mettere solletico alla retroguardia marchigiana. Ci provano senza fortuna Giovinco e Caidi. Bisogna attendere la ripresa, esattamente il minuto 57, per trovare l'1-1 con una magia di Giovinco. Passano i minuti, ma il risultato non cambia: finisce 1-1, primo punto del 2020 per i bizantini.

La cronaca

La gara inizia subito in discesa per gli ospiti: dopo soli 3 giri di orologio, Baldini va alla conclusione, respinta maldestra di Cincilla, ne approfitta capitan Carpani che è nelle vicinanze per insaccare di testa e siglare così il suo primo gol in maglia granata. Il Ravenna, inizialmente pensieroso, tenta di agganciare il Fano prima al 14′ con una punizione di Purro, conseguente colpo di testa di Caidi, ma Viscovo blocca a terra senza problemi; poi al 26′ con un tiro di Caidi che cerca il secondo palo, ma la palla fa la barba al palo. Partita interrotta costantemente per via di numerosi falli da entrambe le compagini. Al 41′ campanile di Barbuti per Paolini che lancia a rete Carpani anticipato dall’estremo difensore giallorosso.

Nella ripresa, girandola di cambi per mister Foschi che prova l’assedio al 6’st con una botta di Eklu che sfiora la traversa. Poco dopo tiro debole di Gavioli che diventa facile preda di Viscovo. L’Alma risponde al 9’st con un dribbling di Barbuti che ubriaca la difesa avversaria e va al tiro, ma Cincilla non si fa sorprendere. Al 13' arriva il pareggio del Ravenna su punizione dubbia grazie al marcatore dell’andata Giovinco. Al 30’st calcio piazzato in favore dei granata battuto centralmente da Baldini respinta con i pugni dal guardiapali giallorosso. Nei minuti finali, bell’azione sulla corsia di sinistra comandata da Baldini che crossa in mezzo, interviene Cincilla e sulla respinta c’è Paolini che insacca, ma l’assistente annulla per fuorigioco. Gara che si conclude, dunque, sull’1-1 ed Alma che racimola così il secondo risultato utile consecutivo di questo 2020.