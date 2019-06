Il Ravenna si iscrive al campionato di Serie C: "E' tutto in ordine"

Il Ravenna si è iscritto regolarmente alla Serie C. A renderlo noto è una nota della società: "E' stata correttamente depositata presso gli uffici competenti della Lega Italiana Calcio Professionistico la documentazione relativa all’iscrizione al campionato di Serie C stagione sportiva 2019/20 congiuntamente a tutti gli adempimenti richiesti dal Sistema delle Licenze Nazionali".

Questo il commento del direttore generale Claudia Zignani: “Abbiamo depositato correttamente tutta la documentazione richiesta, rispetto allo scorso anno la scadenza è stata anticipata, pertanto ci siamo tenuti fino all’ultimo giorno per controllare ancora più attentamente ogni dettaglio. Come tutti avremo riscontro ufficiale dopo il 5 luglio, ma non dovrebbero esserci sorprese. Per quanto riguarda lo stadio Benelli, il comune di Ravenna si è attivato in anticipo per determinare i lavori relativi agli adeguamenti strutturali richiesti dalla Sistema delle Licenze Nazionali. Lavori che partiranno appena terminato un evento prestigioso per la nostra città come le finali dei campionati nazionali giovanili organizzati dalla FIGC, ci auspichiamo che tutto sia a posto per l’inizio del campionato".