Il sindaco de Pascale dà il via alla Finale nazionale di Padel amatoriale

Grande successo per le finali Nazionali di padel amatoriale Msp Italia che si stanno disputando sabato e domenica sui campi dell’I-Padel (Via Francesco Berretti, 55) di Ravenna. A dare la battuta di inizio è stato il Sindaco Michele De Pascale, che ha dichiarato: "Siamo contenti di ospitare queste manifestazioni sportive amatoriali che coinvolgono giocatori accorsi da tutta Italia, e io sono particolarmente affascinato dal padel, visto che sono un ex giocatore di beach tennis". Il primo cittadino si è anche dilettato in un doppio insieme ai proprietari di casa del I-Padel Claudio Lolli e Fabio Alberani.

Nella prima giornata si sono affrontate otto squadre squadre provenienti da sei Regioni nei quarti di finale a eliminazione diretta. Domenica a partire dalle 9.00 le semifinali e la finalissima. La Ternana Padel, alla sua prima partecipazione, batte per 3 a 1 il Sabbione di Cesena Campione Nazionale in carica e accede in semifinale contro il Tennis Club Riccione, vincitore per 3 a 1 sul Tennis Village Teramo. Entrambe le romane passano in semifinale battendo rispettivamente lo Smash Padel di Pesaro 4 a 0 per il Pink Padel Roma e l’Italian Paddel Village di Grosseto sempre 4 a 0 per il Sol padel Roma.

Risultati dei quarti di finale

TENNIS CLUB RICCIONE vs TENNIS VILLAGE TERAMO 3 - 1

Maschile: TC Riccione (Conti – Di Giuli) vs TV Teramo (Tettamanti – Pelusi) 6/0 – 6/1

Femminile: TC Riccione (Ugolini – Lepri) vs TV Teramo (Spalvieri – Spalvieri) 6/1 – 7/5

Maschile: TC Riccione (Giunchi – Ortani) vs TV Teramo (Pompili – Di Sabatino) 5/7 – 7/6 – 7/10

Misto: TC Riccione (Conti – Ugolini) vs TV Teramo (Pompili – Fava) 6/5 – 6/3

TERNANA vs SABBIONE CESENA 3 - 1

Maschile: Ternana (Scopigno- Francescangeli) vs Sabbione Cesena (Giuntini – Rocchi) 6/3 – 6/3

Femminile: Ternana (Frabotta – Petagna) vs Sabbione Cesena (Ravaioli – Giuntini) 6/2 – 6/3

Maschile: Ternana (Mancinelli – Nonni) vs Sabbione Cesena (Bianchini – Camagni) 4/6 – 6/1 – 10/7

Misto: Ternana (Manciucca – Lucà) vs Sabbione Cesena (Domeniconi – Riva) 6/2 - 6/3

PINK PADEL ROMA vs SMASH PADEL PESARO 4 - 0

Maschile: Pink Padel (Caso – Cerroni) vs Smash Padel (Silvestri – Stacchiotti) 6/0 – 6/1

Femminile: Pink Padel (Licata – Piangerelli) vs Smash Padel (Cucchi – Raffaelli) 6/0 – 6/0

Maschile: Pink Padel (Cannaroli – Vinciarelli) vs Smash Padel (Ghiselli – Galeotti) 6/2 – 6/2

Misto: Pink Padel (Rizzica – Piangerelli) vs Smash Padel (Galeotti – Offidani) 6/0 – 6/1

SOL PADEL ROMA vs ITALIAN VILLAGE GROSSETO 4 - 0

Maschile: Sol Padel (Stefanizzi –Russomanno) vs Italian Village (Pezza –Pizzingrilli) 3/6 – 7/6 – 11/9

Femminile: Sol Padel (Coluzzi – Borsini) vs Italian Village (Binaghi – Carnovale) 6/0 – 6/1

Maschile: Sol Padel (Gallo – Amato) vs Italian Village (Nocciolini – Carlini) 5/7 – 6/3 – 10/3

Misto: Sol Padel (Mandoj – Scarchilli) vs Italian Village (Pucci – Rigoli) 6/2 – 6/3