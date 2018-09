Il sindaco incontra i rappresentanti dell'Asd Ginnastica artistica in Rocca

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme all’assessore allo Sport Pasquale Montalti, ha incontrato in Rocca Elena e Gianfranco Brunori, rispettivamente allenatrice federale e presidente dell’Asd Ginnastica artistica Lugo, per complimentarsi del conferimento della stella di bronzo al merito sportivo da parte del Coni. All’incontro erano anche presenti il consigliere comunale Ivan Rossi e il responsabile dell’Ufficio Sport Cristian Zanzi.

Il sindaco si è felicitato con loro per l’importante riconoscimento ricevuto, “frutto di un impegno e di una costanza che sono un esempio per la città e per tutti coloro che si avvicinano al mondo dello sport e ai suoi valori”. Elena e Gianfranco hanno raccontato il funzionamento della scuola, che oggi conta iscritti di tutte le età e negli ultimi anni ha potenziato le attività, comprendendo anche la ginnastica ritmica e il parcour. “Il vero risultato è la gioia e l’unione che si sono create nella palestra di ginnastica artistica, un rapporto bellissimo che si trasmette anche negli ambiti familiari dei nostri iscritti. I risultati sono una conseguenza del clima positivo”. La società dispone anche di corsi per diventare allenatori. Oggi la ginnastica artistica Lugo è annoverata tra le venti migliori società di ginnastica artistica d’Italia, grazie agli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni, tra cui si segnalano quelli ottenuti dalle atlete Anna Veroli ed Elisa Calderoni, che hanno partecipato alla Serie B.