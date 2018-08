Il sindaco incontra Riccardo Faccani, secondo ai mondiali di Fossa universale

Lunedì il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e l’assessore allo sport Roberta Contoli hanno incontrato in Municipio Riccardo Faccani, atleta alfonsinese di tiro al piattello che si è classificato al secondo posto nella categoria Junior dei Campionati mondiali di Fossa universale, svolti in Ungheria nel luglio scorso.

"Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti dal nostro atleta - hanno dichiarato Mauro Venturi e Roberta Contoli - Riccardo con il suo impegno e la sua tenacia porta avanti il valore di uno sport, il tiro a volo, di cui si parla sempre poco ma che nelle competizioni internazionali porta sempre grandi successi all’Italia". Riccardo Faccani, 20 anni, attualmente è tesserato con la società “Il Mulino” di Bologna e la sua passione per il tiro a volo è iniziata quando aveva 13 anni. L’atleta alfonsinese ha fatto parte della nazionale olimpica della specialità Fossa olimpica e partecipa anche alle gare di Fossa universale. Durante l’incontro Faccani ha raccontato le emozioni vissute ai Mondiali in Ungheria, un’esperienza molto sentita, in cui voleva fare bella figura. Tra le prossime competizioni che affronterà ci sono il campionato italiano di Fossa olimpica e di Fossa universale a squadre, entrambi a settembre.