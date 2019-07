Il sindaco Medri in visita al centro d'equitazione

Il sindaco di Cervia Massimo Medri è stato in visita al Centro ippico “Le Siepi” di Milano Marittima in occasione dei Campionati Italiani Pony. Dal 26 giugno fino al 7 luglio oltre 1200 concorrenti si stanno cimentando sui campi del circolo cervese nelle varie discipline Ludico Club, Dressage, Salto ostacoli di questo prestigioso campionato italiano. L’iniziativa oltre ai bambini concorrenti, fra genitori, accompagnatori e addetti ai lavori vede la presenza di oltre tremila persone. Ogni anno continuano ad aumentare i ragazzi appassionati di tale sport e la volontà è quella di creare un momento di aggregazione per condividere idee sul rapporto tra uomo e cavallo, tra pony e bimbi.

"Sono andato a trovare la signora Lalla Novo, proprietaria de Le Siepi Cervia e mi sono complimentato con lei per l’attività e l’alta qualità delle iniziative che si svolgono nel centro ippico - commenta Medri - Sono rimasto colpito dalle centinaia di ragazzi presenti in questi giorni per i mondiali italiani di pony, piccoli campioni che rendono questo sport alla portata di tutti nel segno dell’aggregazione e condivisione. Le Siepi, oltre a essere un’eccellenza nel mondo dell’equitazione a livello internazionale, è una vera e propria meta turistica sportiva di cui la nostra città può farne vanto, un luogo di particolare fascino e attrattiva anche per chi non è un esperto di questa disciplina".