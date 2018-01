Il Sitting Volley di Ravenna vince il trofeo della Befana

Sabato la Befana ha portato con se anche il "Primo Torneo di Sitting Volley Riviera Volley Rimini" organizzato con classe e grande attenzione dai padroni di casa. Si è trattato di un quadrangolare con partite al meglio dei 3 set, iniziato la mattina presso la palestra Bertola e conclusosi con le finali il pomeriggio presso la palestra Rodari. La PianoterRA, prima realtà tutta ravennate nata nel febbraio scorso in seno alla G.S. Porto Robur Costa, si è presentata in punta di piedi per affrontare la neonata squadra di Rimini, i veterani della Clai Imola ed i campioni regionali in carica della Punta allo Zero Parma.

Pur accusando qualche defezione importante dovuta a festività e mali stagionali, i ragazzi del PianoterRA guidati da Federico Blanc (capitano della Nazionale Italiana e promotore del Sitting volley a Ravenna) si sono seduti sul linoleum della palestra con l'obiettivo di mettere in campo il frutto degli sforzi e delle ore dedicate agli allenamenti.All'avvio della prima partita, proprio contro i padroni di casa di Rimini, Ravenna paga l'emozione dell'esordio stagionale. "Ci eravamo dati 3 obiettivi - spiega Davide Baccoli, miglior realizzatore della giornata insieme a Matteo Arcozzi -. Chiamare la palla, tenerla alta e divertirci" A metà del primo set, grazie anche ai richiami di una panchina attenta e ben presente, si sono probabilmente ricordati del terzo obiettivo e, ritrovata la serenità sui volti tesi, nulla più li ha fermati. Recuperati 8 punti di svantaggio la PianoterRA ha vinto il primo set 25-17 ed il secondo 25-21 guadagnandosi la finale.

Il pomeriggio, la finale contro Parma (che aveva superato Imola per 2 a 0) ha visto entrambe le squadre confrontarsi pallone dopo pallone senza esclusione di colpi. Primo set a Ravenna per 25-18 e secondo a Parma per 25-22. Il tie-break tirato e non senza colpi di scena ha visto la PianoterRA esultare sul 15-13 e salire sul gradino più alto con Blanc premiato come miglior giocatore del torneo. Secondo Parma, terzo Rimini e quarta Imola. "Sono state partite difficili in cui tutte le squadre hanno dimostrato di saper giocare un bel Sitting Volley - spiega Blanc -. Il livello italiano e quello della nostra regione si sta gradualmente alzando rendendo il gioco appassionante e coinvolgente a dimostrazione che gli sforzi della federazione sono ben diretti e che il comitato regionale e quelli provinciali li sanno trasferire sul campo. Oggi abbiamo giocato bene ma la preparazione è appena iniziata e ci aspettano molte sfide in cui gradualmente tutte le squadre si prepareranno per migliorare ed essere ancora più competitive".

Questo il roster dei ravennati che ha disputato il torneo: Michela Guerra, Filomena Grazia e Cristina Veneri al palleggio, Federico Blanc, Matteo Arcozzi, Minelli Valentina e Minelli Alessandra centrali, Davide Baccoli, Fabrizio Ponti e Laura Ricci schiacciatori. In attesa delle prossime sfide la PianoterRA si dichiara aperta e desiderosa di accogliere nuovi giocatori sia disabili che normodotati, e rinnova l'invito a sedersi sul campo ogni giovedì sera dalle 21 alle 23 alla palestra dell'istituto Montanari in via Aquileia a Ravenna.