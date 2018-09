Il Triathlon Faenza all'Ironman romagnolo: grande prestazione di Alain Donatini

Al via dell'Ironman Italy che si è disputato sabato scorso tra le strade della Romagna c'erano anche gli atleti del Triathlon Faenza. Oltre ai veterani Ambrogio Rolli e Guido Masotti pluri-finisher, hanno fatto l’esordio nella full distance Alain Donatini e Piero Santini. Giunti tutti al traguardo, Alain Donatini ha concluso la gara con una grande prestazione, con un tempo finale di 9h31’50" piazzandosi 82esimo assoluto che gli vale anche il nuovo record per la specialità nella storia della società faentina. Ottima prova anche per il veterano Rolli che ha chiuso in 10h07’13" che gli è valso il 220esimo posto assoluto. Bravissimi anche Piero Santini, anche lui all’esordio, che ha chiuso in 12h23’71" 1215esimo e Guido Masotti 1356esimo, che ha concluso in 12h43’55".