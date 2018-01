Il velocista Bilotti vola alle Olimpiadi in Corea a bordo del suo bob

Alle Olimpiadi dopo solo un anno dal suo avvicinamento alla disciplina del bob a 4: è una storia incredibile quella di Lorenzo Bilotti, velocista dell'Atletica Imola che ha sempre sognato di partecipare alle Olimpiadi, ma nella sua disciplina. Nell'inverno del 2016, però, Lorenzo ha iniziato ad appassionarsi di bob a 4, e proprio nei giorni scorsi il Coni - annunciando i nomi degli atleti che faranno parte della delegazione italiana alle Olimpiadi invernali di PeyongChang 2018 - ha inserito il 24enne barbianese (ma nato a Faenza) tra i gareggianti.

"Il 26 novembre 2016 facevo la mia prima discesa di bob e ora mi ritrovo con questo obiettivo coronato - commenta entusiasta Lorenzo - La gioia è tanta. Per questo obiettivo raggiunto avrei tante tantissime persona da ringraziare, ma non finirei più, perciò grazie per le belle parole, grazie per i messaggi di incoraggiamento, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me nei momenti più duri anche durante questa stagione, la mia ragazza, la mia famiglia, che hanno faticato quasi come me durante questa stagione e poi tutti gli amici. Siete parte di me, parte del mio successo: vi porto con me ogni gara e vi porterò anche in questa avventura!".

Insieme a Lorenzo, a volare in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio ci saranno i compagni Simone Bertazzo, Francesco Costa, Simone Fontana e Mattia Variola. Lorenzo gareggerà proprio nelle ultime due giornate dei Giochi olimpici, il 24 e 25 febbraio. In totale sono ben 121 gli azzurri che saranno assoluti protagonisti su neve e ghiaccio rappresentando l’Italia. Al momento soltanto 84 nomi sono stati ufficializzati, i restanti 37 saranno resi soltanto nei prossimi giorni: le ultime gare di Coppa del Mondo saranno decisive in alcune discipline per definire il quadro. L’Italia sarà presente in addirittura 14 sport sui 15 in programma (manchiamo soltanto nell’hockey ghiaccio): si tratta del contingente più numeroso dai tempi di Torino 2006, quando però gareggiavamo in casa.