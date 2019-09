Immenso Alex Zanardi, ironman dei record: lascia Cervia con una doppia impresa

È stato definito il weekend Ironman più partecipato del circuito con oltre 7000 atleti in tutte le competizioni e non ha deluso le aspettative. Domenica mattina, fin dalle prime ore della giornata gli atleti dell'Ironman 70.3 Italy e quelli del 5150 Cervia Triathlon hanno cominciato le procedure per il bike check in mentre, in contemporanea, si svolgeva l'Awards Ceremony degli atleti che ieri hanno affrontato la lunga distanza. Applausi per gli atleti professionisti e gli age-group che hanno conquistato le slot per l'Ironman WorldChampionship Kailua-Kona, Hawai`i 2020, momenti davvero emozionanti.

Domenica i protagonisti indiscussi sono stati gli age group di cui circa il 20% affrontava per la prima volta una mezza distanza Ironman. Nonostante le condizioni meteo differenti rispetto a quelle di sabato, alle ore 12 in punto gli atleti sono entrati in acqua con il sistema del rolling start. Il più veloce a terminare la prima frazione è stato Alessio Morellato (ITA) in 23:25 mentre la frazione bike è stata dominata da Sascha Hubbert (Germania) che ha concluso la gara in 04:03:15, confermandosi l'atleta più veloce a tagliare il traguardo dell'Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna. Mentre la gara femminile è stata dominata interamente da Lena Gottwald (Germania).



A partire dalle ore 16:00 la finish line si è cominciata ad animare nuovamente di tutti gli atleti trasformando , ancora una volta, la spiaggia di Cervia in una festa che neanche la pioggia, arrivata nel tardo pomeriggio, ha potuto rovinare. Larrivo di Alex Zanardi ha segnato un momento al quanto emozionante, rendendo reale quello che era un progetto ambizioso, completare in due giorni consecutivi una gara di lunga distanza e una di mezza distanza. La sua Emilia-Romagna, la città di Cervia e l'Ironman Italy Emilia-Romagna sono state il luogo perfetto per questo sogno diventato realtà, chiudendo la gara in 4:31:38. Gli atleti del 5150 Cervia alle 15.00 in punto hanno iniziato la loro avventura unendosi a tutti gli altri atleti in gara e attraversando l'arco del traguardo insieme ai finisher dell'Ironman 70.3 Italy. Un momento di festa che chiude un weekend unico e indimenticabile.

Le iscrizioni per l’edizione 2020 dell'Ironman 70.3 Italy apriranno il 30 settembre. Per maggiori informazioni www.ironman.com/emiliaromagna70.3