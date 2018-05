Non solo calcio, i bimbi possono scoprire anche il golf: inaugurato il campo pratica

Taglio del nastro mercoledì per il nuovo campo pratica Golf all’Aquae Sport Center di Porto Fuori. Soddisfazione per Andrea Girolami, presidente di Asd Golf per tutti – per cui finalmente dopo 8 lunghi anni anche Ravenna ha il suo campo da golf con la possibilità di accedere ai corsi per adulti, Cre-estivi per bambini perché tutti possono usufruire del campo, anche chi non ha mai giocato, ma è curioso di scoprire questo gioco. Infatti, al campo sarà possibile usufruire delle lezioni di un maestro professionista disponibile per tutti i livelli di apprendimento. L’associazione Asd-Golf per tutti si prefigge l’obiettivo di diffondere lo sport del golf per tutti con prezzi accessibili e con la possibilità di partecipare ai corsi invernali e primaverili offerti dall’organizzazione.