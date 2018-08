"In campo per donare": la donazione di sangue vince sul maltempo

Si è svolta domenica la manifestazione sportiva "In campo per Donare", 14esimo torneo di racchettoni giallo-misto organizzato da Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell'ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna. Nonostante le condizioni atmosferiche sfavorevoli, 28 coppie di giocatori hanno sfidato il brutto tempo per partecipare al torneo di beneficenza. Il ricavato del torneo e della cena sarà utilizzato per continuare a promuovere la donazione di sangue.

Alle 9 di mattina, presso lo stabilimento balneare "Mare Blu" di Punta Marina Terme, si sono radunate le coppie miste uomo-donna, pronte a disputare le partite, suddivise con incontri casuali a rotazioni in sette gironi con 7 games. In questo modo sono stati garantiti lo spirito non agonistico della competizione e il bilanciamento del livello di preparazione delle squadre. I volontari di Advs hanno distribuito a metà pomeriggio la merenda dello sportivo e, dopo una lunga e combattuta finale, prima di cena sono stati proclamati i vincitori della 14esima edizione del torneo: Zanzi Elena e Savini Roberto. Al secondo posto si sono piazzati Dall'Agata Raffaella e Amadei Andrea; mentre il terzo gradino del podio è andato a Del Duca Elena e Rosetti Davide, ma anche per le coppie in classifica fino all'ottavo posto ci sono stati dei premi.

"La pioggia non ci ha fermati e soprattutto non ha fermato i 56 giocatori che hanno deciso di partecipare al torneo - commenta il Presidente di Advs Fidas Ravenna Monica Dragoni – Questa giornata di sano sport e divertimento ci ha dimostrato anche quanto l’importanza della donazione di sangue sia molto sentita dai singoli cittadini, che domenica hanno sfidato il brutto tempo per partecipare al nostro torneo. Donare il sangue è un grande gesto di altruismo che salva moltissime vite: da chi soffre di malattie che necessitano trasfusioni continue a chi subisce gravi traumi". Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulla donazione di sangue può rivolgersi alla Segreteria Advs - Tel. 0544403462 oppure andare sul sito internet www.advsravenna.it o visitare la pagina Facebook Advs Ravenna.