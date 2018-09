In pieno svolgimento a Cervia "Verde Azzurro", la festa Aics dello sport

Prosegue senza sosta il programma della 27esima edizione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport, che fino a domenica, porterà a Cervia e nelle sue strutture sportive e ricettive circa 3.500 partecipanti da tutta Italia tra atleti di ogni età e categoria, staff tecnici ed accompagnatori per i Campionati nazionali AICS. Da Cervia a Milano Marittima fino a Pinarella e Tagliata, campi da gioco e palestre, ma anche spiagge (come quella del bagno CerviAmare), stanno ospitando le circa 600 gare in programma (tutte aperte al pubblico e ad ingresso gratuito) che assegneranno i titoli iridati AICS di Atletica leggera, Beach Volley, Pallavolo e Tennis.

Non solo gare, ma anche momenti di confronto su tematiche sociali di grande attualità, come il convegno su accoglienza e inclusione ospitato questa mattina in Municipio, al quale ha preso parte anche il presidente Nazionale Aics, Bruno Molea, che ha sottolineato il ruolo centrale del mondo del Terzo settore e della promozione sportiva in questo momento storico. Verde Azzurro è un’iniziativa che continua a crescere negli anni, anche nei propri numeri, e che testimonia come Aics rappresenti oggi uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese: un “modello” che sta facendo scuola anche all’estero, come conferma in questi giorni la presenza a Cervia di rappresentanti delle sedi internazionali dell’Associazione provenienti da Paesi come Kenya, Colombia, Cile e Capo Verde, arrivati sul territorio per apprendere e condividere esperienze legate alla promozione sportiva e all’organizzazione di eventi in questo ambito.

Sabato mattina le delegazioni hanno fatto visita ai campi da gioco di Cervia, per respirare dal vivo l’atmosfera di Verde Azzurro. L’iniziativa è organizzata dalla Direzione Nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Bologna. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui il Comune di Cervia, e della collaborazione di Cervia Turismo.