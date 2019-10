In pista anche le Ferrari di Schumacher: in riva al Santerno sfrecciano le rosse

Imola ritrova la F1. È stato un martedì di grandi emozioni in riva al Santerno. A regalarlo le Ferrari del programma Corse Clienti: gli splendidi sound dei motori delle vetture del passato sono tornati a ruggire, incantando i fans accorsi sulle tribune. Dal V12 al V10, fino ai V8 aspirati. A sorpresa era presente anche il collaudatore della rossa Marc Genè, sbarcato dal Sochi dove era impegnato come commentatore di Sky per il Gran Premio di Russia. Lo spagnolo nativo di Sabadell è sceso in pista al volante di una F2008, la monoposto che fu di Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Tra le vetture portate in pista dai clienti anche la F1-89 che fu di Nigel Mansell e Gerhard Berger, la F310 di Eddie Irvine, la F399 di Michael Schumacher, la F2001 di Rubens Barrichello, la F2003GA e la F2004 di Schumacher e Barrichello, la F2007 di Massa e Raikkonen F2012 di Fernando Alonso. In pista c'erano anche il programma FXX, vetture che sprigionano la bellezza di 1050 cavalli complessivi tra il motore termico e quello elettrico. Un grande spettacolo quello offerto agli appassionati presenti, affascinati dalla voce e dalla potenza delle rosse. Una passione che non conosce età. E mercoledì si ripete.