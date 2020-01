In Riviera un camp di ciclismo con il Ct della nazionale Davide Cassani

Per tutti gli innamorati della bicicletta è in arrivo una novità sulla riviera romagnola. Dal 25 al 29 marzo si svolge a Cervia il primo camp di ciclismo con Damiano Cunego, con la partecipazione di Davide Cassani, CT della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada, e di Iader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico. Un appuntamento pensato per tutti coloro che vogliono tenersi in forma grazie a un buon allenamento su strada, e per chi vuole preparare al meglio la propria stagione delle granfondo.

A ospitare il camp è lo Sportur Club Hotel, situato di fronte alla spiaggia collegata Fantini Club. Lo stage prevede un programma di quattro giorni tra bicicletta, consigli e testimonial d’eccellenza in un territorio, quello della riviera romagnola, che come pochi altri si presta per natura, paesaggio e tradizione all’attività ciclistica. Potrà rivelarsi un’importante occasione di apprendimento e di allenamento anche per i granfondisti che il 19 aprile saranno impegnati nella 24ma edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club.

Il corso è a numero chiuso. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato da Damiano Cunego. Per info e iscrizioni: info@sporturtravel.com, tel 0544974395.