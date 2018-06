Inaugurato un nuovo spazio per lo sport e il tempo libero nel cuore della città

Il progetto di riqualificazione del campetto della parrocchia di San Domenico in Via Manzoni, nel pieno centro storico di Faenza, è diventato realtà con l’apertura di Sporty Park. Una nuova realtà, frutto della collaborazione tra Basket 95, società gestore del PalaCattani e quindi incaricata della riqualificazione dell’area, e Sporty Store, negozio di Ravenna specializzato in abbigliamento sportivo.

L’idea alla base di questo progetto è proprio quella di restituire alla città e ai faentini uno spazio per la pratica sportiva, all’aria aperta, in mezzo al verde e a due passi dal centro. Sporty Park ospiterà durante l’estate diversi camp per ragazzi, grazie alla presenza di un campetto da basket attrezzato, ma sarà anche a disposizione di tutti i cittadini, ponendosi dunque come realtà polivalente per lo sport e il tempo libero. Martedì mattina si è svolta la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza delle autorità promotrici dell’iniziativa e dell’Assessore allo Sport del Comune di Faenza Claudia Zivieri, che ha commentato: “Il progetto rientra nel piano di riqualificazione del Pala Cattani e si è concretizzato nella riapertura di un campetto da sempre molto frequentato dai faentini. È un progetto dalle molteplici valenze, perché oltre al basket questo spazio potrà ospitare anche altri sport e eventi di vario tipo, come concerti e attività con le scuole ”.

È quanto ha sottolineato Davide Balducci, presidente di Basket 95, che ha ribadito la volontà di restituire uno spazio alla città in cui trascorrere il tempo libero: “Il campo sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21 ed è a disposizione di tutti coloro che vogliono venire a giocare a basket o delle società che ne faranno richiesta. Dalla prossima settimana ospiteremo il camp della Raggisolaris Academy e stiamo pensando ad altre iniziative extrasportive da sviluppare in futuro”.