Meteo permettendo inaugura il campo pratica di golf

Mercoledì alle 18.30 è prevista l'inaugurazione ufficiale del Campo Pratica Golf a Ravenna al centro Acque Sport Center di Porto Fuori. “Meteo permettendo - precisa Andrea Girolami, presidente di Asd Golf per tutti - tutti sono invitati al campo pratica, professionisti e non. In questo nuovo centro ci sarà la possibilità di praticare lo sport del golf e di prendere lezioni con insegnanti qualificati. Sono sicuro che questa collaborazione attivata con il centro sportivo Acquae Sport Center di Porto Fuori sarà proficua per tutta la comunità locale". L'associazione, conclude il presidente, "si prefigge l’obiettivo di diffondere lo sport del golf per tutti con prezzi accessibili e con la possibilità di partecipare ai corsi invernali e primaverili offerti dall’organizzazione".