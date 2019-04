Intesa Bari e Atalanta conquistano i primi tornei del 2019 di Futuri Campioni

Sorridono Puglia e Lombardia nei primi due tornei giovanili del 2019 di Futuri Campioni. L’Intesa Sport Club Bari ha vinto la prima edizione della Ravenna Junior Top Cup, l’ultimo arrivato nel calendario degli eventi organizzati dall’associazione ravennate, e riservato ai Pulcini 2008 e 2009, mentre l’Atalanta si è aggiudicata la terza edizione della Ravenna Women Cup, torneo femminile riservato alla categoria Esordienti 2006-07, subentrando nell’albo d’oro a Juventus e Inter.

In un clima di grande divertimento, obiettivo principale di Futuri Campioni, al centro sportivo di Fosso Ghiaia, gremito di gente in tutti e due i giorni di gare, l’Intesa l’ha spuntata sulle altre 41 partecipanti, vincendo tutte le gare della prima fase, e poi nel girone finale, pareggiando 1-1 con l’Enotria e imponendosi per 3-0 sull'Accademia Varesina, piazzatesi nell’ordine. Poca gloria per le squadre romagnole dove il miglior piazzamento è l'undicesimo posto del Cesena.

Il campo sportivo di San Zaccaria (anche qui tribuna piena) è stato il teatro della terza edizione della Ravenna Women Cup: sedici le squadre in lizza. E’ stata l’Atalanta a portare a casa il trofeo in palio grazie ad un percorso netto nel girone iniziale, e alle due vittorie - 3-0 contro lo Sparta Praga e 2-0 contro le statunitensi dell'East Coast Rush – nella seconda fase che hanno reso ininfluente la sconfitta per 1-0 nell'ultima partita contro la Roma, giunta seconda. Per le padrone di casa della RFC Women torneo avaro di soddisfazioni.

E ora fari puntati sulla quarta edizione della Ravenna European Cup, torneo di calcio maschile riservato alla categoria Giovanissimi (anno 2004-05), che parte giovedì 25 aprile nei campi sportivi di Lido Adriano, Fosso Ghiaia e San Zaccaria. Questa manifestazione è legata all'integrazione europea con 32 squadre partecipanti: 16 italiane e altre 16 in rappresentanza di altrettanti Paesi europei.

