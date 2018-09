Ironman 2018, a Cervia tutti contagiati dalla "febbre degli uomini d'acciaio"

Lungo le piste ciclabili, in pineta e nelle aree verdi, ma anche sulle vie del centro e nei luoghi storici della città, complice forse anche il clima più fresco, sono tantissimi gli sportivi, italiani e stranieri, residenti e turisti che si mantengono in forma correndo oppure andando in bicicletta. Dai più piccoli ai più “maturi” tutta la famiglia nuota pedala e corre in attesa dell’arrivo della importantissima manifestazione sportiva che già dallo scorso anno ha caratterizzato il settembre cervese.

Cervia Città dello Sport è ancora più attiva del solito. Caschetti, magliette e scarpe di tutti i colori invadono la città all’insegna di uno stile di vita sano e di benessere a 360°. Tutti pronti per muoversi anche per seguire le gare che si svolgeranno dal 20 al 23 settembre a Cervia, ma soprattutto durante l’Ironman Italy Emilia Romagna del 22 settembre, il lungo percorso di triathlon che coinvolgerà oltre a Cervia gli altri 5 comuni delle Terre del Triathlon ovvero Bertinoro,Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna. In questa occasione la bici sarà il mezzo di locomozione di gran lunga più utilizzato anche per muoversi in città, lungo brevi tragitti anche se per facilitare gli spostamenti in auto tutte le aree di parcheggio saranno raggiungibili e accessibili.

Cervia attende anche un folto pubblico di tifosi e proprio per questo si prepara ad accoglierlo con un servizio di navetta bus che collegherà i parcheggi più lontani al centro della città. Inoltre dalle ore 20.00 di venerdì 21 settembre alle 24.00 di domenica 23 settembre le zone di sosta a strisce blu saranno gratuite. Sul sito del comune di Cervia e sulla pagina Fb Comune di Cervia tutte le informazioni sui percorsi e su viabilità con gli aggiornamenti.