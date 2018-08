Ironman 2018: al grido di "Anything is possible" tornano gli 'uomini d'acciaio

Dal mare alla collina il paesaggio offre un ambiente unico dalla forte carica emozionale. Territorio dalle mille risorse naturalistiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche la Romagna è stata scelta per uno degli eventi sportivi più duri ma nel contempo più coinvolgenti, emozionanti e importanti al mondo. Torna a Cervia il 22 settembre al motto di “Anything is possible!" Ironman Italy Emilia Romagna.

A varcare la soglia del “possibile” 3000 atleti che attraverseranno anche quest’anno saline, pinete, borghi incantevoli, vigneti e luoghi dalla storia millenaria. 3,8 chilometri di nuoto, 180 di bicicletta e 42 di corsa assaporando il contatto con la natura. La gara infatti, sebbene si svolga di prevalenza sul territorio cervese, attraversa una zona di grande fascino e suggestione fino alle colline toccando le sei Terre del Triathlon, ambiente dalle mille bellezze e dall’anima sportiva che propone tutto l’anno percorsi e opportunità per tenersi in forma e stare bene. Durante l’Ironman gli “uomini d’acciaio” attraversano parte dell’ampia pineta che in passato si estendeva, senza soluzione di continuità, dal Po di Primaro fino alla salina di Cervia. La pineta ha offerto legname per riparazioni e costruzione delle navi dell’imponente flotta romana di Classe. Durante la corsa gli sportivi percorreranno il tratto di pineta parallela alla costa di Milano Marittima.