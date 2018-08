Ironman 2018, scatta il count down per gli "uomini d'acciaio": il record d'età spetta a un 80enne

Poco più di 20 giorni al via e la città di Cervia insieme alle altre Terre del Triathlon ovvero Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna, è pronta ad accogliere i 2700 atleti dell’Ironman Italy Emilia Romagna provenienti da ogni parte del mondo che si sfideranno il 22 settembre nella gara di triathlon più adrenalinica, sfida per l’accesso alle finali di Kona 2019. La gara già sold out da qualche mese conta 2700 iscritti provenienti da 69 paesi del mondo.

Oltre all’Italia sono rappresentati: Argentina, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Bielorussia, Canada, Cipro, Columbia, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Estonia, Ecuador, Francia, Finlandia, Germania, Giappone,Georgia ( ex URSS), Grecia,Guadalupe, Honduras, Kazakistan, Indonesia, India, Irlanda, Israele, Isole Filippine, Jersey, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Portorico, Perù, Regno Unito, Repubblica Ceca, Rep. Dominicana, Romania, Russia, San Marino, Samoa Americane, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Serbia, Singapore, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Thailandia, Turchia, Ungheria, Ukraina, Usa, Repubblica di Vanuatu.

“La manifestazione è un veicolo promozionale di altissimo livello che fa conoscere Cervia in ogni parte del mondo - dichiara il sindaco Luca Coffari - Come città ci stiamo preparando al meglio, per far vivere ad atleti e accompagnatori una grande giornata di sport, unendola alla migliore accoglienza romagnola. Sarà davvero uno spettacolo sportivo da non perdere”.

Le donne italiane in gara saranno 43 di cui alcune provenienti dalla nostra area: partecipano infatti atlete di Cesena Triathlon ASD ed Edera Triathlon di Forlì. Gli uomini italiani sono 681 ed anche in questo caso è sorprendente la partecipazione di diverse associazioni sportive della zona: T.T. Cesenatico ASD con 4 atleti, Edera Triathlon 4 atleti, Cesena Triathlon ASD con 5 atleti, IMpossible 226 Triathlon Forlì con 7 atleti, Triathlon Faenza con 1 atleta. In totale 24, fra uomini e donne, gli atleti della zona che fanno capo ad associazioni sportive dell’area romagnola iscritti alla sfida dell’Ironman. Il record di sfida di età anche quest’anno spetta a un uomo italiano che gareggerà nella fascia dagli 80 agli 84 anni.

La gara di nuoto di km 3,8 si svolge nel mare antistante la spiaggia libera di Cervia mentre il percorso running di km 42,2, tocca le aree più suggestive della città dalla torre San Michele a Piazza Garibaldi, al lungomare e al centro di Milano Marittima. Il percorso bike di km 180, come già nel 2017 attraversa le saline per giungere fino a Bertinoro attraversando lo splendido paesaggio collinare. Mentre domenica 23 settembre saranno circa 800 gli atleti ai nastri di partenza del 5i50 Cervia Triathlon, la distanza olimpica a marchio Ironman che li vedrà competere per 1,5 km di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa. Una gara più veloce rispetto a quella del sabato, per molti il preludio per entrare nel mondo Ironman.

Accanto ai grandi eventi del sabato e della domenica un posto speciale è riservato ai side events. Ad aprire il lungo weekend Ironman, giovedì 20 settembre, ci sarà la Night Run powered by Fantini Club, una corsa notturna non competitiva di 10 km mentre nelle ore pomeridiane di venerdì 21 settembre prenderà il via la prima edizione dell’Ironkids powered by Fantini Club. Evento non competitivo dedicato ai giovanissimi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni, prevede due discipline sportive: nuoto e corsa. Il percorso ha una percorrenza minima di 25 metri a nuoto e 100 metri di corsa, distanze che aumentano in base all’età del giovane atleta. L’Ironman Italy Emilia-Romagna e il 5i50 Cervia Triathlon sono ormai sold out da diversi mesi, mentre è ancora possibile iscriversi alla Night run e Ironkids.